Турция и россия договорились с помощью Катара отправить российское зерно в Африку

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Сочи договорился с российским диктатором путиным, что с помощью Катара, 1 млн тонн российского зерна будет переработано в Турции и отправлено в Африку. В ближайшие дни суда начнут грузить зерно в портах Туапсе и Новороссийска, пишет Sabah, передает УНН.

Детали

"Если 44 процента зерна из Украины идет в европейские страны, естественно, россия не смотрит на это позитивно. Во время сегодняшней встречи путин заявил, что они готовы отправить в африканские страны, которые в этом нуждаются, 1 млн тонн зерна. Мы можем превратить это зерно в муку как фабрику и отправить его в африканские страны", - заявил Эрдоган по результатам встречи в Сочи.

"Мы работаем над отправкой 1 миллиона тонн зерна из россии в Африку с катарским финансированием через Турцию по льготной цене", - добавил путин.

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Планируется, что зерно, которое Турция будет закупать у россии, будут перевозить судами по 25 тысяч тонн. Будет осуществлено всего 40 операций. Отмечается, что в ближайшие дни суда начнут грузить зерно в портах Туапсе и Новороссийска.

Как только корабли прибудут в Турцию, их будут перерабатывать на частных мукомольных заводах. Основное внимание уделяется отправке муки в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрею и Центральноафриканскую Республику.

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Предполагается, что приоритет будет отдаваться тем странам, которые не имеют мощностей для переработки муки. Чад, Ливия, Джибути, Йемен и Эфиопия также входят в перечень стран, куда планируют поставлять муку.

Замглавы мида рф александр грушко сообщил, что россия и Турция достигли принципиальной договоренности по поставкам 1 млн тонн зерна с помощью Катара, и что изучение технических деталей начнется в ближайшее время. По словам Грушко, следующий этап требует рассмотрения логистики, финансов, маршрутов, стран назначения, количества зерна. Сообщается, что Катар сделает свой вклад в финансирование проекта за счет грантов.

Дополнение

4 сентября Эрдоган встретился с путиным в сочи. Как сообщала турецкая сторона, важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии стало соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля. путин после переговоров с эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к "зерновой сделке".

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