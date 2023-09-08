Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 -0,1389 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
15240

Вражеский удар по Сумах: три человека ранены, есть разрушения

Вражеский удар по Сумах: три человека ранены, есть разрушения

фотогалерея

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В результате утреннего вороного удара по Сумах три человека получили ранения, из-под завалов поврежденного дома спасены пожилые супруги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Цитата

«Сумы. По предварительной информации, 3 человека ранены, повреждены по меньшей мере 20 домов и 8 автомобилей. Из-под завалов спасены пожилые супруги, к счастью, обошлось без жертв», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики, продолжается ликвидация последствий обстрела.

Напомним

Во время ракетного удара по Сумах оккупанты попали в частный сектор.

Ранее УНН сообщал, что спасатели достали из-под завалов разрушенного дома двух людей.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.