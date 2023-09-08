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Резников назвал составляющие победы Украины

Резников назвал составляющие победы Украины

Алексей Резников

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Победа Украины – это не мечта, а реальность, и для этого есть ряд составляющих, указал в статье для The Guardian министр обороны Украины в 2021-2023 годах Алексей Резников, пишет УНН.

Цитата

"Победа Украины – не мечта, а реальность. Рецепт этой победы ясен: это восстановление территориальной целостности Украины, вывод остатков российских войск, наказание военных преступников, репарации, внесение изменений в международное право, которые сделают невозможными подобные агрессии в будущем, и участие Украины в архитектуре международной безопасности", - отметил Резников.

Детали

Он подчеркнул, что победа Украины "станет триумфом международного права над произволом сильных". "Это продемонстрирует, что изменение международно признанных границ путем военной агрессии недопустимо. Это будет единство свободного мира против тирании несвободы", - отметил Резников.

При этом он призвал иностранных министров обороны к единству, храбрости и консолидированным действиям – "это единственный способ спасти этот мир от катастрофы третьей мировой войны".

Резников также попросил коллег поддержать своего преемника. "Рустем Умеров – компетентный и профессиональный человек, способный продолжать начатые нами инициативы. Вместе вы ускорите момент победы Украины", - отметил он.

Напомним

5 сентября Верховная Рада одобрила увольнение Резникова с должности министра обороны - отставку поддержали 327 нардепов. Нардепы аплодировали стоя, провожая Резникова с должности министра.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, война, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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