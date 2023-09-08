Резников назвал составляющие победы Украины

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Победа Украины – это не мечта, а реальность, и для этого есть ряд составляющих, указал в статье для The Guardian министр обороны Украины в 2021-2023 годах Алексей Резников, пишет УНН.

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"Победа Украины – не мечта, а реальность. Рецепт этой победы ясен: это восстановление территориальной целостности Украины, вывод остатков российских войск, наказание военных преступников, репарации, внесение изменений в международное право, которые сделают невозможными подобные агрессии в будущем, и участие Украины в архитектуре международной безопасности", - отметил Резников.

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Он подчеркнул, что победа Украины "станет триумфом международного права над произволом сильных". "Это продемонстрирует, что изменение международно признанных границ путем военной агрессии недопустимо. Это будет единство свободного мира против тирании несвободы", - отметил Резников.

При этом он призвал иностранных министров обороны к единству, храбрости и консолидированным действиям – "это единственный способ спасти этот мир от катастрофы третьей мировой войны".

Резников также попросил коллег поддержать своего преемника. "Рустем Умеров – компетентный и профессиональный человек, способный продолжать начатые нами инициативы. Вместе вы ускорите момент победы Украины", - отметил он.

Напомним

5 сентября Верховная Рада одобрила увольнение Резникова с должности министра обороны - отставку поддержали 327 нардепов. Нардепы аплодировали стоя, провожая Резникова с должности министра.