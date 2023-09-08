За месяц для фронта подготовлено 3 тысячи операторов БпЛА - Мінцифри

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Армия дронов подготовила 3 тысячи бойцов за июль. Всего во время первого этапа подготовки подготовили 10 тысяч профессиональных операторов и планируется еще столько же, сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Операторов БпЛА на фронте за июль стало на 3 тысячи больше. Воины прошли теоретическую и практическую подготовку. Научились управлять разведывательными коптерами, FPV-дронами и самолетами-бомберами. Сдали финальный экзамен — и уже готовы поражать российскую технику на передовой.

"И это только начало. В целом планируем обучить 10 тысяч пилотов во время второго этапа, который запустили в июне. Во время первого подготовили 10 тысяч профессиональных операторов", - сообщил Федоров.

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Сейчас к Армии дронов присоединилось еще 5 школ. Они учат операторов быть незаметными в горячих местах, вести разведку и попадать в цель.

"Обучение — топ-приоритет Армии дронов. Только профессиональные операторы могут эффективно использовать функционал дрона для разведки, корректировки артиллерии и поражения техники россиян. Продолжаем работать, чтобы воины имели больше дронов и умели качественно ими управлять", - добавил министр.

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