"Каждая жизнь важна" - ГСЧС в Сумах на месте вражеского удара спасли собаку

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Спасатели ГСЧС во время ликвидации последствий вражеского удара по Сумах из-под завалов вытащили собаку. Работы продолжаются, передает УНН со ссылкой на Telegram.

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"Каждая жизнь важна. На месте вражеского удара в Сумах спасен песик. Все службы продолжают работать на месте", - говорится в сообщении.

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В результате утреннего вороного удара по Сумах три человека получили ранения, из-под завалов поврежденного дома спасены пожилые супруги. Оккупанты попали в частный сектор.

По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.