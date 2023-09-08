ЮНЕСКО внесло 20 объектов в Украине под усиленную защиту

КИЕВ. 8 сентября. УНН. ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, сообщили 7 сентября в МКИП, пишет УНН.

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"Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении объектов под усиленную защиту. Речь идет о большинстве объектов, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в предварительный Список мирового наследия ЮНЕСКО, без учета объектов, находящихся на временно оккупированных территориях, исторического центра Одессы и Чернигова. Это беспрецедентно большой список", - сообщили в МКИП.

Детали

Как отмечается, речь идет о следующих объектах:

Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра;

Львов - Ансамбль исторического центра;

Деревянные церкви карпатского региона. Ясинянская церковь Вознесения Господня;

Деревянные церкви карпатского региона. Жолковская церковь Пресвятой Троицы;

Деревянные церкви карпатского региона. Матковская церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы;

Деревянные церкви карпатского региона. Нижневербижская церковь Рождества Пресвятой Богородицы;

Деревянные церкви карпатского региона. Потелицкая церковь Сошествия Святого Духа;

Деревянные церкви карпатского региона. Рогатин – церковь Сошествия Святого Духа;

Резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов;

Геодезическая дуга Струве – Екатериновка;

Геодезическая дуга Струве – Барановка;

Геодезическая дуга Струве – Фельштин;

Геодезическая дуга Струве – Старо-Некрасовка;

Астрономическая обсерватория Киевского национального университета;

Культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;

Дендрологический парк “Софиевка”;

Госпром (здание Государственной промышленности);

Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;

Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;

Могила Тараса Шевченко и Государственный историко-природоведческий музей-заповедник.

Также была принята декларация о защите культурного наследия в Украине, предложенная украинской стороной.

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