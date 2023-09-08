Новости: Война
8 сентября 2023, 11:07 • Татьяна Краевская • 33255
Уже 41 пострадавший из-за вражеский удар по Кривому Рогу - Вилкул
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Количество пострадавших в результате ракетной атаки на Кривой Рог возросло до 41, из которых 19 сейчас находятся в больнице. Об этом сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, передает УНН.
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«К сожалению 1 погибший, 41 пострадавший. 19 из низ сейчас находятся в больнице. Три к сожалению тяжелых», - заявил Вилкул.
По его словам, на месте развернуты все оперативные штабы. Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки рф.
Напомним
Ранее УНН сообщал о 32 раненых в результате вражеского обстрела Кривого Рога.
В результате удара российских войск по Кривому Рогу погиб полицейский.
Повреждены 3 админздания. Избиты 7 жилых домов, среди них – многоэтажка.
Источник: УНН
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