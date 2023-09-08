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Уже 41 пострадавший из-за вражеский удар по Кривому Рогу - Вилкул

Уже 41 пострадавший из-за вражеский удар по Кривому Рогу - Вилкул

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Количество пострадавших в результате ракетной атаки на Кривой Рог возросло до 41, из которых 19 сейчас находятся в больнице. Об этом сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, передает УНН.

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«К сожалению 1 погибший, 41 пострадавший. 19 из низ сейчас находятся в больнице. Три к сожалению тяжелых», - заявил Вилкул.

По его словам, на месте развернуты все оперативные штабы. Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки рф.

Напомним

Ранее УНН сообщал о 32 раненых в результате вражеского обстрела Кривого Рога.

В результате удара российских войск по Кривому Рогу погиб полицейский

Повреждены 3 админздания. Избиты 7 жилых домов, среди них – многоэтажка.

Источник: УНН
Теги: война, Кривой Рог
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