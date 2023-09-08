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Стало известно, какие фильмы от Украины претендуют на Оскар

Стало известно, какие фильмы от Украины претендуют на Оскар

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинский Оскаровский Комитет сообщил, что получил 5 заявок на участие в отборе на 96-ю премию "Оскар" в категории “Лучший международный полнометражный фильм”, передает УНН.

Детали

Завершен прием заявок для участия фильмов в отборе на премию “Оскар” Американской академии кинематографических искусств и наук в категории “Лучший международный полнометражный фильм” от Украины.
Украинский Оскаровский Комитет (УОК) получил 5 заявок:

  • ”20 дней в Мариуполе”, реж. Мстислав Чернов
  • ”Железные бабочки”, реж. Роман Любый
  • ””Памфир”, реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук
  • ”Терриконы”, реж. Тарас Томенко
  • ”ШТТЛ”, реж. Адриен Уолтер

УОК рассмотрит все заявки и отберет фильм, который будет подан на 96-ю премию “Оскар” в категории “Лучший международный полнометражный фильм” от Украины.

Дополнение

Украинский Оскаровский Комитет – это независимое объединение профессионалов в области киноиндустрии, созданное Национальным союзом кинематографистов Украины, Общественной организацией “Ассоциация продюсеров Украины” и Общественной организацией “Украинская киноакадемия” для отбора и выдвижения фильма от Украины на соискание премии “Оскар” Академии кинематографических искусств и наук.

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Источник: УНН
Теги: Оскар, фильм
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