Стало известно, какие фильмы от Украины претендуют на Оскар

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинский Оскаровский Комитет сообщил, что получил 5 заявок на участие в отборе на 96-ю премию "Оскар" в категории “Лучший международный полнометражный фильм”, передает УНН.

Детали

Завершен прием заявок для участия фильмов в отборе на премию “Оскар” Американской академии кинематографических искусств и наук в категории “Лучший международный полнометражный фильм” от Украины.

Украинский Оскаровский Комитет (УОК) получил 5 заявок:

”20 дней в Мариуполе”, реж. Мстислав Чернов

”Железные бабочки”, реж. Роман Любый

””Памфир”, реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук

”Терриконы”, реж. Тарас Томенко

”ШТТЛ”, реж. Адриен Уолтер

УОК рассмотрит все заявки и отберет фильм, который будет подан на 96-ю премию “Оскар” в категории “Лучший международный полнометражный фильм” от Украины.

Дополнение

Украинский Оскаровский Комитет – это независимое объединение профессионалов в области киноиндустрии, созданное Национальным союзом кинематографистов Украины, Общественной организацией “Ассоциация продюсеров Украины” и Общественной организацией “Украинская киноакадемия” для отбора и выдвижения фильма от Украины на соискание премии “Оскар” Академии кинематографических искусств и наук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Оскар-2023": лучшим фильмом года стала картина "Все всегда и одновременно"