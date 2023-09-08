Количество пострадавших от вражеского удара по Кривому Рогу возросло до 44

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Пострадавших в результате удара российских войск по Кривому Рогу уже 44 человека, известно об одном погибшем, сообщили в пятницу в МВД Украины, пишет УНН.

Цитата

"Кривой Рог. По предварительным данным, по состоянию на 11:00 погиб 1 человек, еще 44 – пострадали", - сообщили в МВД в Telegram.

Детали

В пункте психологической помощи ГСЧС оказана помощь 68 лицам.

Работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, указали в МВД.

Напомним

8 сентября военные рф нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог.