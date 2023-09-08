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Оккупанты продолжают готовить штурмовые подразделения для прорыва обороны на Лимано-Купянском направлении - Евлаш

Оккупанты продолжают готовить штурмовые подразделения для прорыва обороны на Лимано-Купянском направлении - Евлаш

Илья Евлаш

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российские оккупанты продолжают готовить свои штурмовые подразделения, чтобы прорвать украинскую оборону на Лимано-Купянском направлении. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Цитата

«россияне продолжают готовить свои штурмовые подразделения, чтобы прорвать нашу оборону на Лимано-Купянском направлении, однако быть готовыми стоит всегда, поскольку они постоянно пытаются устраивать какие-то провокации, диверсии», - рассказал Евлаш.

По его словам, постоянно ведется очень интенсивный обстрел позиций украинских защитников. Евлаш отметил, что в частности, за минувшие сутки противник бил по позициям защитников 554 раза из различных артиллерийских систем, используя всю имеющуюся номенклатуру оружия - танки, артиллерию, штурмовую авиацию.

«Произошло пять боевых столкновений, противник не оставляет прорвать нашу оборону в районе Новоегоровки и также атакует в районе Синьковки. За минувшие сутки противник 68 раз обстрелял Новоегоровку и примерно 25 - Синьковку. Хочу отметить, что нашим защитникам удалось уничтожить 101 оккупанта, также два танка Т-72 вражеских, одну пушку Д-20 и еще одну Д-30, три беспилотных летательных аппарата», - сказал Евлаш.

Дополнение

Российские оккупанты на Лимано-Купянском направлении пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе Новоегоровки.

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область, Харьков и Харьковская область
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