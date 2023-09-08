К отопительному сезону готово более 5 тысяч объектов теплоэнергетики - Госэнергонадзор

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Более 5,5 тысячи объектов теплоэнергетики получили подтверждение состояния готовности к работе в отопительный сезон, сообщила Государственная инспекция энергетического надзора Украины, передает УНН.

Детали

В Украине продолжается масштабная подготовка к отопительному периоду 2023/2024 годов (ОП).

Сейчас Госэнергонадзором проинспектировано 2 224 энергетических объекта: 329 источников тепловой энергии с присоединенными к ним тепловыми сетями и 1 895 систем теплопотребления потребителей. По результатам мониторинга зафиксировано 4 тысячи замечаний о нарушениях требований норм и правил в сфере теплоснабжения.

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Руководителям учреждений были даны рекомендации с возможными техническими решениями. На сегодня субъектами хозяйствования устранено 557 замечаний. Со своей стороны Госэнергонадзор держит на контроле состояние устранения замечаний.

По результатам работы комиссий, представителями территориальных органов ведомства подтверждено состояние готовности 5 569 объектам в сфере теплоснабжения: 422 источникам тепловой энергии и 5 147 тепловым хозяйствам потребителей тепловой энергии.

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По результатам мониторинга инспекции, сейчас теплогенерирующие, теплотранспортирующие, теплоснабжающие организации провели гидравлические испытания на 8,9 тысяч км тепловых сетей. В то же время по информации потребителей тепловой энергии (учреждений здравоохранения, образования и дошкольного образования) проведено гидропневматическое промывание систем отопления на 3 526 объектах и гидравлическое испытание систем отопления на плотность и прочность на 3 644 объектах.

На конец августа текущего года специалистами Госэнергонадзора зафиксировано 1153 повреждений объектов в сфере теплоснабжения.

Дополнение

Такие мониторинги являются одним из важных этапов подготовки тепловых хозяйств к работе в ОП, поскольку позволяют своевременно принять меры для обеспечения стабильного и качественного теплоснабжения потребителей. В свою очередь это способствует своевременному началу ОП и его устойчивому прохождению.

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