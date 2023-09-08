Еще 9 украинских детей вернули домой - Омбудсмен

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украине удалось вернуть еще девять детей, среди которых те, кто проживал на оккупированной территории, а также парень, которого оккупанты удерживали в тюрьме, сообщил в пятницу Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

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"Украине удалось вернуть домой 9 украинских детей!" - отметил Лубинец в Telegram.

Детали

Омбудсмен отметил, что истории этих детей - впечатляют. "Я неоднократно подчеркивал, что каждое возвращение, как спецоперация. Ведь судьбы детей разные, но каждому из них пришлось пройти через испытания", - отметил он.

"Например, двое детей долгое время находились на ВОТ, и теперь, наконец, удалось вернуть их родителям. Также нам удалось вернуть на Родину парня, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали. Он прошел все круги ада, в том числе и фильтрацию. Но теперь он с мамой, в Украине", - рассказал Лубинец.

Он отметил, что из соображений безопасности разглашать многие детали возвращения не могут, но могут "поделиться эмоциями радости".

Дополнение

1 сентября в ОП сообщили, что за неделю удалось вернуть 11 наших детей, которых похитили россияне.