МВД опубликовало фото спасения полицейского из-под завалов в Кривом Роге

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на странице в Telegram опубликовал фото момента спасения полицейского из-под завалов административного здания в Кривом Роге, куда сегодня попала вражеская ракета, пишет УНН.

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"Кривой Рог: момент спасения полицейского из-под завалов. Спасибо всем за спасенные жизни", - пояснил события на фотографии министр.

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По данным МВД, пострадавших в результате удара российских войск по Кривому Рогу уже 44 человека, известно об одном погибшем. В пункте психологической помощи ГСЧС оказана помощь 68 лицам. Разрушено административное здание полиции, погиб полицейский, трое в тяжелом состоянии, еще шестеро сотрудников - травмированы.

В результате атаки повреждены 3 админздания. Избиты 7 жилых домов, среди них – многоэтажка. Пожар, возникший в гаражах, локализовали.