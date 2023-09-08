Ракетный удар рф по Кривому Рогу: среди пострадавших 9 полицейских и 35 горожан
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В результате ракетного удара российских войск по Кривому Рогу пострадали девять полицейских и 35 горожан, сообщил в пятницу глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский, пишет УНН.
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"Очередной акт террора врага совершенный сегодня утром - ракетный удар по Кривому Рогу унес жизнь вольнонаемного работника полиции охраны. Национальная полиция выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Выгивский в Facebook.
В результате ракетного удара рф, по его словам, повреждены админздание полиции, служебный транспорт и расположенные рядом жилые дома.
"Девять сотрудников полиции получили ранения, троих из них достали из-под завалов. Кроме того, пострадали 35 горожан. Врачи оказывают всем медицинскую помощь", - сообщил Выгивский.
Следователи и криминалисты полиции вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины, по его словам, документируют очередное военное преступление россиян. Уголовное производство начато по ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.
Напомним
8 сентября военные рф нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог.