Новости: Война
8 сентября 2023, 12:05 • Татьяна Краевская • 6960
Оккупанты сбросили авиабомбу на Одрадокаменку в Херсонской области: три человека погибли
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, сбросили авиабомбу по поселку Одрадокаменка, три человека погибли. Об этом сообщает МВД, пишет УНН.
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«В Одрадокаменке российская авиабомба убила трех гражданских - 2 женщин и мужчину», - говорится в сообщении.
Также четверо местных жителей получили ранения.
Следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрела.
Дополнение
Российские оккупанты за прошедшие сутки, 7 сентября, 62 раза обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще два - получили ранения.
Источник: УНН
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