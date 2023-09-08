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Оккупанты сбросили авиабомбу на Одрадокаменку в Херсонской области: три человека погибли

Оккупанты сбросили авиабомбу на Одрадокаменку в Херсонской области: три человека погибли

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, сбросили авиабомбу по поселку Одрадокаменка, три человека погибли. Об этом сообщает МВД, пишет УНН.

Цитата

«В Одрадокаменке российская авиабомба убила трех гражданских - 2 женщин и мужчину», - говорится в сообщении.

Также четверо местных жителей получили ранения.

Следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрела.

Дополнение

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 7 сентября, 62 раза обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще два - получили ранения.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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