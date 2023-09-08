Победительница конкурса "Делай свое" открыла студию красоты в селе на Волыни

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Победительница конкурса «Делай свое» профинансировала открытие студии красоты в селе Красноволя Волынской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда «МХП-Громаде».

Детали

Виктория Шеремета победила в конкурсе бизнес-идей «Делай свое» в этом году. Ее проект получил от благотворительного фонда 78 590 гривен грантовых средств.

Примечательно, что до участия в конкурсе Шеремета имела собственный бьюти-салон в областном центре. Однако она была убеждена, что люди в селах тоже заинтересованы хорошо выглядеть. Поэтому решилась подать грантовую заявку и создала студию красоты «Космея» в родном селе.

От удачно воплощенного проекта громада тоже получила определенные бонусы, а именно:

2 трудоустроенных рабочих, один из которых обучен профессии с нуля,

возможность для 700 жителей не ехать в другое село, чтобы получить комплекс услуг парикмахера, подолога, маникюрщика,

шанс избежать хирургического вмешательства в ряде вопросов, связанных с различными проблемами ног, благодаря наличию медицинского образования у подолога.

«Что получила Украина? Еще один пример для формирования бизнес-активов в селах», - подчеркнули в «МХП-Громаде».

Напомним

В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах “Делай свое” объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд “МХП-Громаде”, который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн.

Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.