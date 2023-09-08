Ракетная атака рф: в Кривом Роге завершили спасательную операцию - глава Криворожского РВА

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Председатель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил о завершении спасательной операции в Кривом Роге, который сегодня подвергся вражескому ракетному удару, пишет УНН.

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«Спасательная операция завершена. ГСЧС завершили поиски, больше никого не было под завалами», - заявил Ситниченко.

По его данным, в результате атаки армии рф 40 человек получили ранения. Трое мужчин находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один человек погиб.

Сейчас коммунальные службы разбирают завалы. Развернуты штабы для помощи пострадавшим, указал Ситниченко.

Дополнение

По данным МВД, вследствие удара российских войск по Кривому Рогу пострадали 44 человека.

Как отметил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, среди травмированных - девять полицейских и 35 горожан.

Напомним

8 сентября военные рф нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог.