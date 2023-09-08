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Вражеский удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 52

Вражеский удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 52

КИЕВ. 8 сентября. УНН. До 52 возросло количество травмированных в результате вражеского обстрела Кривого Рога. Один человек погиб. Такие данные по состоянию на 12:30 обнародовало МВД Украины. По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, трое из пострадавших – в тяжелом состоянии, сообщает УНН.

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«Кривой Рог. По состоянию на 12:30 погиб 1 человек и 52 пострадали. Аварийно-спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении МВД.

«Трое из них – «тяжелые»», - отметил Сергей Лысак.

По его словам, пожар, вспыхнувший из-за ракетного удара, спасатели потушили.

Коммунальные службы разбирают завалы, вывозят мусор и битое стекло.

В результате вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более четырех десятков автомобилей.

На месте развернуты оперативные штабы для помощи пострадавшим. По словам Лысака, более 70 человек обратились за психологической помощью.

Напомним

8 сентября военные рф нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Погиб полицейский.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Кривой Рог
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