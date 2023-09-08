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МИД Украины призывает международных партнеров осудить и не признавать псевдовыборы на ВОТ

МИД Украины призывает международных партнеров осудить и не признавать псевдовыборы на ВОТ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам о непризнании результатов псевдовыборов, которые россия организует на временно оккупированных территориях 8-10 сентября. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном на сайте ведомства, сообщает УНН.

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«МИД Украины призывает международных партнеров осудить никчемные и своевольные действия россии и не признавать легитимность ни одной “администрации”, которая будет создана по итогам незаконных выборов, равно как и любые решения, которые будут ими приниматься», - говорится в заявлении МИД.

Также сообщается, что ведомство инициирует наложение новых международных санкций на лиц, причастных к проведению этих псевдовыборов.

«Указанные действия рф грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности Устав ООН. Псевдовыборы россии на временно оккупированных территориях являются ничтожными. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий», - добавили в ведомстве.

Напомним

россия объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года так называемых “выборов” в местные оккупационные администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

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Источник: УНН
Теги: выборы, МИД, Россия, Украина
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