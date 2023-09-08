Из Киева запустят дополнительные рейсы во Львов и Харьков

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Из Киева во Львов и Харьков может стать добираться проще - запускают дополнительные рейсы поездов, сообщили в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

Укрзализныця назначает дополнительные рейсы поезда №191/192 Киев - Львов. Поезд будет выезжать из Киева 16 и 17 сентября действующим расписанием в 7:05 и прибывать во Львов в 17:03. Обратно, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.

Кроме того, назначаются дополнительные рейсы поезда Интерсити+ №720/719 Киев - Харьков. Поезд отправится из Киева 10 сентября в 23:53 и прибудет в Харьков в 5:04. Из Харькова поезд отправится также 10 сентября в 23:33 и прибудет в Киев в 4:56.

Ранее

Укрзализныця запустила дополнительные поезда во Львов и Одессу.