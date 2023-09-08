Вражеская атака по Херсонщине: в ОВА уточнили информацию о пострадавших

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Авиаударом по Одрадокаменке россияне убили двух женщин и мужчину. Всем было от 40 до 50 лет. И ранили еще четверых. В результате минометных обстрелов по Веселому пострадал еще один человек. Уточненную информацию о последствиях вражеских атак сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Погибшим от российского авиаудара по Одрадокаменке женщинам было 48 и 40 лет, а мужчине – 46. Мои соболезнования родным и вечная память погибшим от рук российских террористов", - написал Прокудин.

Детали

Из-за попадания управляемой авиабомбы травмы несовместимые с жизнью получили две женщины и один мужчина.

Еще четыре женщины – ранены. Двух пострадавших, 54 и 62 года, госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы, 50 и 29 лет, лечение будут проходить амбулаторно.

Кроме этого, оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице.

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