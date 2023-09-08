Министр образования объяснил, почему МОН написало слово "россия" с большой буквы в приказе

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министерство образования и науки выпустило приказ о написании слова «россия» с большой буквы в документе по образованию украинских детей за рубежом. По словам главы МОН Оксена Лисового, это пришлось сделать, чтобы Минюст зарегистрировал приказ, сообщает УНН.

В приказе МОН говорится о том, что в другом документе название рф нужно изменить и писать с большой буквы.

Почему это пришлось сделать, Оксен Лисовой объяснил так:

Цитата

«Что такое россия и кто такие русские мне хорошо известно из опыта моей семьи, собственного опыта и опыта моих собратьев. Буквально с нуля.

Правописание “рф” с большой буквы – ошибка, но требование нормопроектирования. Без такого исправления Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей», - написал министр в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Укрзализныця" окончательно дерусифицировала железнодорожные билеты