Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 -0,1389 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Плачу каждое утро, вспоминая, как хочу в школу": как дети учатся там, где нет укрытия
"Плачу каждое утро, вспоминая, как хочу в школу": как дети учатся там, где нет укрытия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
9660

Министр образования объяснил, почему МОН написало слово "россия" с большой буквы в приказе

Министр образования объяснил, почему МОН написало слово "россия" с большой буквы в приказе

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министерство образования и науки выпустило приказ о написании слова «россия» с большой буквы в документе по образованию украинских детей за рубежом. По словам главы МОН Оксена Лисового, это пришлось сделать, чтобы Минюст зарегистрировал приказ, сообщает УНН.

В приказе МОН говорится о том, что в другом документе название рф нужно изменить и писать с большой буквы.

Почему это пришлось сделать, Оксен Лисовой объяснил так:

Цитата

«Что такое россия и кто такие русские мне хорошо известно из опыта моей семьи, собственного опыта и опыта моих собратьев. Буквально с нуля.

Правописание “рф” с большой буквы – ошибка, но требование нормопроектирования. Без такого исправления Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей», - написал министр в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Укрзализныця" окончательно дерусифицировала железнодорожные билеты

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Минобразования, указы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.