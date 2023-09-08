Натяжные потолки Арт Декор: практично, эффектно, актуально

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Установка натяжных потолков стала настоящим трендом в оформлении интерьера. Что ни в коем случае не удивительно: они отличаются доступной ценой и подходят для оформления жилых, общественных и производственных помещений. Натяжные потолки Art Decor – отличная возможность достичь гармонии в оформлении вашего дома или квартиры, офиса или торгового помещения, выбирая из огромного перечня материалов, фактур, стилистических направлений и конструкций.

Выбираем фактуру

Установка натяжного потолка требует всего несколько часов. Знаете ли вы, что, выбирая определенную цветовую гамму и фактуру, можно создавать настоящие, совершенные и гармоничные интерьеры, стильные и изысканные. Понятие фактуры достаточно вместительно, оно включает в себя особенности структуры поверхности и степень преломления света и даже визуальное сходство с другими материалами. Вот несколько наиболее распространенных вариантов:

● Глянцевая поверхность – гладкая, отображает свет и детали интерьера, предоставляя помещению высокий потолок и дополнительное пространство. Комната с глянцевым натяжным потолком выглядит более светлой, а краски более яркими. Глянцевый потолок идеально смотрится в современных лаконичных интерьерах и помещениях в стиле модерн.

● Матовые натяжные потолки изготавливаются из ПВХ-пленки или ткани. Матовая фактура поглощает свет, на ощупь она может быть гладкой или шершавой и напоминать штукатурку. Это прекрасное решение для спальни, гостиной, детской комнаты, уместно в жилом, офисном или торговом помещении, оформленном в классическом, этническом или минималистическом стиле.

● Сатиновая поверхность натяжного потолка – занимает промежуточную позицию между предыдущими вариантами. Потолок сатин, вопреки названию, изготовлен из пленки и имеет не слишком выраженную текстуру, напоминающую сатин. Оттенок такого потолка изменяется в зависимости от угла освещения. Сатиновые полотна на потолке выглядят изысканно и роскошно, так что прекрасно дополняют минималистичные стили и вечную классику.

Натяжные потолки из пленки

Все перечисленное разнообразие фактур натяжного потолка легко реализовать, используя разные виды ПВХ-пленки. Этот материал уже долгое время остается чрезвычайно популярным – ведь чрезвычайно практичен:

● не боится влаги и выдержит протечку воды – значит, спасет вашу квартиру от затопления;

● отлично смотрится в условиях простейшего ухода;

● отличается огромным разнообразием цветовой гаммы и текстуры;

● доступный по цене.

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