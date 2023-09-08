В Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы: один человек погиб, 54 ранены - МВД

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Кривом Роге завершена поисково-спасательная операция. В результате вражеского удара один человек погиб и 54 получили ранения. Такие данные по состоянию на 13:30 обнародовал глава МВД Украины Игорь Клименко, сообщает УНН.

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«В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. По состоянию на 13:30 известно о 55 пострадавших: 1 погибший и 54 раненых. Среди травмированных - 9 сотрудников полиции», - говорится в сообщении в Telegram.

Вблизи места обстрела развернуты палатки, где людям оказывают психологическую помощь. Также работают мобильные пункты приема заявлений от пострадавших.

Для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов.

Напомним

8 сентября военные рф нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Погиб полицейский.