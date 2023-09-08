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Мужчину приговорили к 12 годам за насилование дочери и принуждение делать интимные фото

Мужчину приговорили к 12 годам за насилование дочери и принуждение делать интимные фото

КИЕВ. 8 сентября. УНН. К 12 годам за решеткой приговорен житель Киевской области, обвиняемый в том, что систематически насиловал дочь и заставлял ее делать интимные фото, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"Житель Киевской области признан виновным в развращении несовершеннолетних, половых сношениях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, хранении и распространении изображений порнографического характера (ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 УК Украины). Ему назначено наказание - 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также приговором суда, как отмечается, ему запрещено занимать должности, связанные с IT-технологиями, или заниматься деятельностью, которая связана с распространением информации любого характера на веб-ресурсах сроком на 3 года.

Как сообщается, прокуроры в суде доказали, что мужчина на протяжении нескольких лет растлевал свою дочь.

"Поскольку они проживали отдельно, он приглашал ее по месту своего проживания. Там он неоднократно насиловал 13-летнюю девочку. Также он заставлял ее делать фото и видео порнографического характера и отправлять их ему на телефон. В дальнейшем указанные файлы он продавал пользователям в сети интернет", - сообщили в прокуратуре.

Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Однако, на основании собранных доказательств, прокуроры полностью ее доказали.

Сведения о нем внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. Осужденный находится под стражей.

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Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, дети, Киевская область, насилие
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