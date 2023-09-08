Силы обороны контролируют больше половины Клещеевки, на юге от Бахмута - заместитель командира 3-й штурмовой бригады

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Более половины поселка Клищеевка, что на юге от Бахмута, Донецкой области, сейчас находится под контролем Сил обороны, рассказал в эфире Радио Свобода заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, сообщает УНН.

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«Более половины населенного пункта контролируются украинскими силами. Осталось небольшое количество, там, наверное, полторы улицы, которые еще частично пытается контролировать враг, но ему это очень плохо удается», - сообщил Жорин.

По его словам, Силы обороны создали там такие условия для российских сил, что за последнее время они не могут пользоваться своей техникой.

«То есть танки, боевые машины пехоты, боевые машины десанта – все, что у них было, почти вся эта техника уже уничтожена. А та, что остается – они ее не выгоняют или пользуются исключительно как такси или логистическими средствами ночью, потому что, как только она с’появляется в нашем поле зрения, мы ее уничтожаем», – отметил заместитель командира.

По его словам, по всей линии населенных пунктов Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, южнее Бахмута, российские войска ежедневно несут потери. Поэтому оккупанты вынуждены отступать назад, создавая новые позиции, на которых пытаются закрепиться.

Как отметил Жорин, эти села можно назвать населенными пунктами лишь условно, поскольку там из-за обстрелов почти не осталось целых домов.

«Это сплошные руины и за эти руины идет борьба», - добавил заместитель командира.



Напомним

5 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что украинские войска достаточно эффективно сейчас работают на Бахмутском направлении, имеют успехи в том числе на Клищеевском направлении.