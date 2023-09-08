Польский министр заявил, что давление Украины по снятию ограничений на агроимпорт "выходит за рамки"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк считает возможную жалобу Украины во Всемирную торговую организацию из-за ситуации с запретом импорта агропродукции элементом давления, который не будет эффективным. Об этом он заявил в интервью RMF FM, сообщает УНН.

По мнению министра, попытки Украины оказать давление по отмене эмбарго на импорт зерна через польскую границу неэффективны и не впечатляют правительство.

«Это угроза и это один из следующих элементов давления с украинской стороны. Эти элементы порой выходят за определенные рамки классической дипломатии со стороны Украины, (...) она использует средства дипломатического давления, порой весьма нестандартные и выходящие за определенные рамки. Нас это не впечатляет, потому что нашим приоритетом является защита польских фермеров, польских граждан. И такие жесты или угрозы нас не впечатляют, это просто элемент давления, но давления, которое не будет эффективным», - сказал Шиньковский вель Сенк.

Министр также уверен, что у польской стороны ексть весомые аргументы для того, чтобы эмбарго на экспорт украинского зерна было продлено на уровне ЕС и после 15 сентября.

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По прогнозам Минагрополитики, общий урожай зерновых и масличных культур в этом году может превысить прошлогодний на 5% и составить 76,7 млн тонн.

В то же время, украинские аграрии, особенно после закрытия “зернового коридора”, столкнулись с осложнением экспорта продукции. Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. Однако, пока “пути солидарности” ЕС позволяют экспортировать только до 4 млн тонн.

Ситуация также осложняется запретом экспорта (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) в 5 соседних стран, который действует до 15 сентября и может быть продлен.

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису по оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны. Поскольку из-за срыва российской федерацией Черноморской зерновой инициативы Украина столкнулись с необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность “Путей солидарности” примерно на 1-1,5 млн тонн зерна в месяц.

Это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Сейчас эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Поэтому УЗА предложила ввести “зеленые коридоры” для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты.

Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить уже на территории страны назначения. Также Ассоциация предлагает для европейских перевозчиков ввести субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки. Кроме того, для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых “портовых расходов на украинское зерно”.

Сейчас в ЕС обсуждается возможность компенсации украинским аграриям логистических расходов в сумме 30 евро за тонну.