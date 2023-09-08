В Раде зарегистрировали законопроект об отдельном наказании за оскорбление военнослужащих

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который вводит административную ответственность за неуважение к военнослужащему ВСУ, других военных формирований и оборонных ведомств, сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов усиления правовой защиты военнослужащих».

Инициатором законопроекта стал представитель Президента в парламенте Федор Вениславский.

Документом предлагают ввести штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от пятидесяти до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или общественно-полезные работы на срок от двухсот сорока до трехсот шестидесяти дней, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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Справочно

В Уголовном Кодексе Украины есть статья об оскорблении чести и достоинства военнослужащего и угрозах военнослужащему. Однако там речь идет об угрозах убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащего, угрозы его близким родственникам или членам семьи. Санкции статьи предусматривают от 3 лет до 5 лет ограничения или лишения свободы.