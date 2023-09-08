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Бодикамеры патрульных записали первые минуты после удара по Сумах

Бодикамеры патрульных записали первые минуты после удара по Сумах

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Официальный Телеграмм-канал Министерства внутренних дел Украины опубликовал видео с бодикамеры патрульного первых минут после вражеской атаки на Сумы, передает УНН.

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"Сумы. Первые минуты после вражеского удара зафиксировали бодикамеры патрульных. До приезда спасателей вместе с жителями соседних домов инспекторы тушили пожар, возникший в результате удара оккупантов. Также осмотрели разрушенный дом, чтобы отыскать пострадавших людей и оказать им помощь. Из-под завалов удалось спасти супругов и их четвероногого", - говорится в сообщении.

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Дополнение

В результате утреннего вражеского удара по Сумах три человека получили ранения, из-под завалов поврежденного дома спасены пожилые супруги. Оккупанты попали в частный сектор.

По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

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Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область, обстрелы
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