В правительстве анонсировали запуск "масштабного пилота" по повышению заработной платы учителям

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что с сентября 2024 года запланировано повышение заработной платы учителям. Он рассказал в эфире национального телемарафона, что 80% зарплаты будет составлять определенный оклад, остальное - несколько видов доплат, передает УНН.

Цитата

"У нас нет другого выхода как не трансформировать систему образования. В следующем году мы планируем запустить массовый, масштабный пилот с новой заработной платой (для учителей, - ред.). Потому что на сегодня есть 50 видов доплаты к заработной плате. Достаточно сложный процесс формирования этой тарифной сетки и начисления заработной платы. Такая сложная система, а в результате получается достаточно маленькая заработная плата", - отметил Федоров.

Детали

По его словам, трансформация в системе образования предполагает создание условий, для того, чтобы педагоги "оставались в системе и были счастливыми", а также, чтобы приходили новые работники и получали достойные условия труда.

"Учителя должны стать рок-звездами. Они должны зарабатывать точно больше, чем средняя заработная плата по стране. А вообще, в идеальном мире, у них должна быть одна из самых больших заработных плат", - сказал министр.

Федоров рассказал, что 80% заработной платы учителей будет определенный оклад, остальное - несколько видов доплат. Он подчеркнул, что "с самого начала" базовая ставка будет "достаточно большой" и будет покрывать многие задачи, которые выполняет педагог.

"Дальше уже будет всего несколько видов доплат, например, доплата от директора для того, чтобы он смог ставить определенные KPI, развивать учителей Пока что предварительно планируем, что с сентября следующего года как раз заработает новая заработная плата", - подытожил он.

Напомним

Министр образования и науки Оксен Лисовой на ежегодной августовской конференции анонсировал новый формат оплаты труда работников школ, который предусматривает выход из единой тарифной сетки и введение базовой части зарплаты объемом около 80% и надбавок.