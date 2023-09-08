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Вражеский удар по Кривому Рогу: по уточненным данным 1 человек убит и 59 пострадали

Вражеский удар по Кривому Рогу: по уточненным данным 1 человек убит и 59 пострадали

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Количество травмированных в результате вражеского обстрела Кривого Рога возросло до 59. Один человек погиб. Такие данные по состоянию на 14:40 обнародовало ГСЧС Украины, передает УНН.

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"Кривой Рог. По уточненной информации, в результате обстрела погиб 1 человек и 59 человек пострадали. Работы по разбору завалов подразделениями ГСЧС завершены. Коммунальными службами города продолжается вывоз строительных обломков", - говорится в сообщении. 

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В результате вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более четырех десятков автомобилей.

На месте развернуты оперативные штабы для помощи пострадавшим. По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, более 70 человек обратились за психологической помощью.

Как отметил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, среди травмированных - девять полицейских и один полицейский погиб.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, обстрелы, Кривой Рог
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