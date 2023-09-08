Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 -0,1389 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
5175

Херсонщина: на российской мине подорвались трое взрывотехников

Херсонщина: на российской мине подорвались трое взрывотехников

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Херсонской области на российской мине подорвались трое взрывотехников. Это саперы организации «The HALO Trust», занимающейся гуманитарным разминированием области. Об этом председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По информации Прокудина, 24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего.

Еще двое мужчин, 32 и 31 год, получили осколочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вражеская атака по Херсонщине: в ОВА уточнили информацию о пострадавших

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.