Херсонщина: на российской мине подорвались трое взрывотехников

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Херсонской области на российской мине подорвались трое взрывотехников. Это саперы организации «The HALO Trust», занимающейся гуманитарным разминированием области. Об этом председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По информации Прокудина, 24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего.

Еще двое мужчин, 32 и 31 год, получили осколочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

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