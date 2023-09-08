Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 -0,1389 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
18180

Количество пострадавших из-за вражеского удара по Кривому Рогу возросло до 60 - ГСЧС

Количество пострадавших из-за вражеского удара по Кривому Рогу возросло до 60 - ГСЧС

КИЕВ. 8 сентября. УНН. До 60 человек возросло количество травмированных в результате атаки армии рф по Кривому Рогу. Такие данные ГСЧС Украины по состоянию на 15 часов, сообщает УНН.

Цитата

«Кривой Рог. Обновленная информация по состоянию на 15 часов. В результате атаки погиб 1 человек и пострадали 60 человек», - говорится в сообщении в Telegram.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что количество травмированных в результате вражеского обстрела Кривого Рога возросло до 59. Один человек погиб.

Как отметил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, среди травмированных - девять полицейских и один полицейский погиб.

В результате вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более четырех десятков автомобилей.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Кривой Рог
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.