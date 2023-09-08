Количество пострадавших из-за вражеского удара по Кривому Рогу возросло до 60 - ГСЧС

КИЕВ. 8 сентября. УНН. До 60 человек возросло количество травмированных в результате атаки армии рф по Кривому Рогу. Такие данные ГСЧС Украины по состоянию на 15 часов, сообщает УНН.

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«Кривой Рог. Обновленная информация по состоянию на 15 часов. В результате атаки погиб 1 человек и пострадали 60 человек», - говорится в сообщении в Telegram.

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Ранее УНН сообщал, что количество травмированных в результате вражеского обстрела Кривого Рога возросло до 59. Один человек погиб.

Как отметил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, среди травмированных - девять полицейских и один полицейский погиб.

В результате вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более четырех десятков автомобилей.