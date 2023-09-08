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У Залужного опубликовали видео посвященное годовщине освобождения Балаклеи от российских оккупантов

У Залужного опубликовали видео посвященное годовщине освобождения Балаклеи от российских оккупантов

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня годовщина освобождения Балаклеи от российских оккупантов. Это был важный узел коммуникаций, деоккупация которого открывала дорогу на Купянск, передает УНН со ссылкой на официальный Telegram Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Детали 

8-го сентября 2022 года во время первого этапа Слобожанской наступательной операции наши воины вернули город под контроль Украины.

Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области, а её деоккупация создала благоприятные условия для развития наступления на Купянск.

Наступательные действия строились на взаимодействии танковых, механизированных и легких моторизованных подразделений при активной поддержке дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня. После прорыва вражеской обороны успех развивали мобильные рейдовые группы.

"Спасибо украинским защитникам!" "Вместе - к Победе!", - добавили в сообщении.

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Источник: УНН
Теги: ВСУ, война, наступление, освобождение, Харьков и Харьковская область
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