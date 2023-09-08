КИЕВ. 8 сентября. УНН. Организация Объединенных наций готова пойти на все условия российской стороны для восстановления "зерновой сделки", сообщило издание Bild со ссылкой на конфиденциальное письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша министру иностранных дел рф сергею лаврову от 28 августа, оказавшийся в его распоряжении, пишет УНН.

Детали

По данным Bild, в письме Гутерриш предлагает лавровое соглашение между Секретариатом ООН и РФ на основе «четырех "краеугольных принципов", с помощью которых возможно восстановить Черноморскую инициативу.

1. Государственный банк может рф вернуться к SWIFT

Гутерриш предлагает снять финансовые санкции, наложенные ЕС на "российский аграрный банк" (РАБ) в июне 2022 года. К тому времени РАБ, в частности, был отключен от системы финансовых транзакций SWIFT.

Генсек ООН предлагает использовать специально созданную дочернюю компанию подсанкционного российского банка под названием "RSHB Capital S.A." для обхода санкций.

Представитель Европейской комиссии на запрос BILD подтвердил, что "ЕС выразил россии через ООН свою открытость к поиску более постоянного, конструктивного решения через назначенную дочернюю компанию российского сельскохозяйственного банка, которая бы позволила осуществлять платежи SWIFT".

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2. ООН хочет застраховать российские корабли от украинских атак

Под пунктом 2 Гутерриш предлагает Лаврову застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях.

Гутерреш в письме Лаврову озвучил готовность ООН "в течение 4-6 недель застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях", что, по словам генсека ООН, возможно при участии страховой компании Lloyd's.

3. россия получит обратно замороженные средства

Под пунктом 3 Гутерриш предлагает помочь лаврову вернуть активы режима путина, замороженные санкциями в ЕС.

В письме отмечается: "Организация Объединенных Наций может продолжать оказывать помощь в освобождении замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европейском Союзе".

4. Гутерриш предлагает разрешить "эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты и удобрения, к портам ЕС посредством ускоренной процедуры выдачи портовых разрешений".

В письме генеральный секретарь отмечает, что представители ООН уже провели переговоры с Еврокомиссией, а также с властями ФРГ, Бельгии, Испании и Нидерландов для восстановления доступа российских судов с продовольствием и удобрениями в порты Евросоюза.

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