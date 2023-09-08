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Военный учет женщин с 1 октября: в парламенте объяснили, ограничат ли украинкам выезд за границу

Военный учет женщин с 1 октября: в парламенте объяснили, ограничат ли украинкам выезд за границу

КИЕВ. 8 сентября. УНН. С 1 октября 2023 года женщины, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование, должны становиться на воинский учет, все остальные - по личному желанию. Если человек стоит на учете, то является военнообязанным и не может выезжать за границу во время действия военного положения, объяснил в эфире национального телемарафона народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает УНН.

Цитата

"Мы помним, что ровно год назад стоял вопрос, даже дискуссия в обществе, что и все женщины должны становиться на учет - с военными специальностями, и без них, граждан, которые должны защищать страну.... Согласно внесенным изменениям в законодательство, женщины, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование должны с 1 октября становиться на учет. Все остальные женщины, которые имеют любые специальности, даже родственные с военными, - только по личному желанию", - напомнил Кравченко.

Детали

Он рассказал, что когда женщина будет состоять на учете, в случае необходимости ей выпишут направление на медкомиссию.

"Если где-то нужна будет такая специальность, например, акушерки или хирурга, или другая, - будут знать, что такой человек есть, и в случае необходимости, если этого будет требовать мобилизационный план, его мобилизуют и отправят работать в тот или иной госпиталь, медицинский пункт", - отметил секретарь Комитета ВР.

По словам Кравченко, если человек состоит на воинском учете, то на время действия военного положения он считается военнообязанным и не может поехать за границу. Он отметил, что для пограничников необходимо соответствующее постановление, в котором будет указан перечень лиц, которые не имеют права выезжать за пределы Украины.

"Поэтому, и вопрос кто будет контролировать? Если (женщины, - ред.) будут выезжать, возможно придется идти и брать справки в военкомате, что они не являются военнообязанными, и с этой справкой выезжать. Или наоборот. Я думаю, что это начнется как-то регулироваться, потому, что на границе нет реестра, в котором было бы указано, что этот человек является медиком или не медиком", - подытожил Кравченко.

Напомним

Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 6 сентября напомнил, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием с 1 октября 2023 года должны стать на воинский учет. 

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, война, женщина, военкомат, военнообязанные
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