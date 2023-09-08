В МИД заявили, что любые уступки рф по "зерновой сделке" неприемлемы

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В МИД комментируя информацию о том, что ООН готова пойти на все условия российской стороны для восстановления "зерновой сделки", заявили, что любые уступки неприемлемы. Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко журналистам, передает УНН.

Цитата

“Украина очень четко заявляет, что мы не готовы соглашаться на что-либо, любые уступки россии являются неприемлемыми... Украина с самого начала говорила, что она не готова идти на уступки, потому что функционирование Черноморской зерновой инициативы было согласовано ранее, доказало свою эффективность. От функционирования этого коридора получили выгоду страны, которые больше всего нуждаются в украинских зерновых. Односторонний выход россии был деструктивный, он был негативно воспринят не только Украиной, но и африканскими и азиатскими странами”, — рассказал Николенко.

Поэтому, по его словам, Украина работает над тем, чтобы была восстановлена либо Черноморская зерновая инициатива, либо были налажены альтернативные маршруты, которыми Украина сможет и в дальнейшем обеспечивать поставки своих зерновых.

Дополнение

Издание Bild сообщило со ссылкой на конфиденциальное письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша министру иностранных дел рф сергею лаврову от 28 августа, оказавшееся в его распоряжении, что Организация Объединенных наций готова пойти на все условия российской стороны для восстановления “зерновой сделки”.

Николенко заявлял, что Украина пока не оставляет попыток восстановить Черноморскую зерновую инициативу. Этим сейчас занимается ООН и Турция.