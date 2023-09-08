Вероятные ограничения передвижения и пытки голодом верующих в Лавре: омбудсмен сообщил, что предварительно нарушений не выявлено

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Офис омбудсмена обратились с заявлением о возможных нарушениях прав и свобод верующих на территории Киево-Печерской Лавры, в частности ограничение права на свободу передвижения и пытки людей голодом. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-марафона рассказал, что предварительно признаков правонарушения не обнаружено, передает УНН.

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"Ко мне поступило обращение от адвоката, который защищает права верующих, которые находятся круглосуточно на территории Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Мой представитель совершил мониторинговый визит, мы посмотрели два корпуса, 57-й и 58-й. В одном находилось четыре человека, в другом - восемь", - сообщил Лубинец.

Детали

По его словам, Офис не установил никакого ограничения на передвижение или пытки голодом.

"Их никто там не держит. Никто не запрещает монахам, священнослужителям заходить, выходить. Никто не запрещает приносить еду, лекарства, что угодно .... В обращении было отдельное внимание, что морят голодом и нет воды. При нас была и вода, и еда. Мы не установили признаков какого-то истощения", - сказал омбудсмен.

Лубинец отметил, что это предварительные выводы, детали инцидента он сейчас прорабатывает. Омбудсмен подчеркнул, что "на поверхности" никаких признаков нарушений прав верующих не обнаружено.

"Для меня лично важна принципиальная позиция: если кто-то ко мне обращается по поводу нарушения прав по любым вопросам, в том числе прав верующих, мы всегда реагируем. Но мы будем всегда объективны. Если представители власти что-то нарушают, мы будем это фиксировать. Если в обращении приводятся данные, которые не подтверждаются, мы тоже будем это фиксировать и показывать", - подытожил он.

Напомним

Комиссия национального заповедника "Киево-Печерская лавра" 15 сентября вместе с правоохранителями осмотрела два заблокированных группами лиц корпуса монастыря.