После смерти пригожина между российскими шпионскими службами началась борьба за его активы - NYT

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Служба внешней разведки рф и главное управление генштаба вооруженных сил рф (орган разведки минобороны, более известный под прежним названием гру) соревнуются друг с другом за активы погибшего евгения пригожина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

После гибели главаря наемников "вагнера" евгения пригожина на трех континентах идет битва за прибыльную военизированную и пропагандистскую империю, которая обогащала пригожина и служила военным и дипломатическим амбициям россии - до тех пор, пока лидер "вагнера" не устроил неудачный мятеж против кремля в июне, пишет издание.

Борьба за активы пригожина, которые он собрал, торгуя своими многогранными способностями служить путину в обмен на государственные контракты, имеет далеко идущие последствия. Его военизированная группа была самой эффективной боевой силой россии в Украине в прошлом году, и ее расформирование ставит под сомнение способность россии к новым наступательным действиям, отмечает The New York Times.

Его медиа-группа, вместе с онлайн-"фермой троллей", сыграла важную роль в подрыве демократических институтов во всем мире.

Нигде операция "вагнера" не имеет большей ценности для россии, чем в африканских странах, включая Ливию и Центральноафриканскую Республику, где его наемники завоевали доверие и обогатились, поддерживая сильных мира сего и автократов. Эти усилия помогли усилить влияние россии на континенте, одновременно ослабив западные государства, такие как Франция и США.

Западные чиновники, ознакомленные с конфиденциальными оценками разведки, утверждают, что две российские шпионские службы - Служба внешней разведки (СВР) и военная разведка (ГРУ) - соревнуются за то, чтобы взять на себя ключевые аспекты деятельности пригожина. Два чиновника из разных правительств заявили, что СВР, вероятно, поглотит пропагандистские и дезинформационные онлайн-платформы "вагнера", нацеленные на иностранные государства, тогда как Министерство обороны и ГРУ могут взять на себя операции наемников "вагнера".

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В интервью для этой статьи источники издания из россии, отвергли идею о том, что российское правительство может полностью поглотить пвк "вагнера" или действовать так же эффективно, как пригожин, и называют малоизвестного сына пригожина, павла, потенциальным наследником его империи.

В Вашингтоне официальные лица, наблюдающие за перетягиванием каната вокруг наследства пригожина, говорят, что еще слишком рано говорить о том, чем это все закончится. Отмечается, что есть десяток частных компаний, которые также могут быть привлечены к надзору за военизированными операциями. Ведущим кандидатом, возможно, является P.M.C. Redut, которая имеет тесные связи с военной разведкой и которую недавно закрыли за невыполнение "начальных условий контракта", которые она обещала своим новобранцам в Telegram-аккаунте, связанном с "вагнером".

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