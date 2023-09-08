Украина отвергла идею с ослаблением санкций против рф в обмен на восстановление "зерновой сделки" - МИД

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинская сторона призвала международное сообщество не поощрять россию к новой агрессии идя ей на уступки, и если договориться не удастся, то искать альтернативные маршруты вывоза зерновых из Украины. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УНН.

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“Международное сообщество должно работать над возвращением россии к выполнению своих обязательств, а не усиливать ее чувство безнаказанности и поощрять к новой агрессии, предлагая уступки.

Украина как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности в страны Африки и Азии, как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем”, — написал Николенко на своей странице в Facebook.

Детали

Николенко также отметил, что позиция Украины относительно санкционного режима против рф остается неизменной. Украинская сторона считает, что ослабление части санкционного давления на россию в обмен на восстановление зерновой сделки станет победой российского продовольственного шантажа, и приглашением москвы к новым волнам шантажа.

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Напомним

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что ООН готова на значительные уступки для рф, чтобы восстановить “зерновое соглашение”.