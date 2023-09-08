Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
182535

В Украину с необъявленным визитом приехал Борис Джонсон

В Украину с необъявленным визитом приехал Борис Джонсон

фотогалерея

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Украину с необъявленным визитом прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетил областной центр реабилитационной медицины, сообщает УНН.

Детали

Джонсон вместе с Зеленским сегодня приняли участие в 18-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии. Президент поблагодарил Джонсона за его поддержку Украины.

«С первых часов полномасштабной войны Борис Джонсон искренне поддерживает Украину и помогает защищаться от российской агрессии. И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки. Спасибо за твою энергию, друг», - говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

Также Борис Джонсон посетил Киевский областной центр реабилитационной медицины. Он осмотрел больницу, побывал в помещениях, где проводят ремонтные работы, чтобы центр мог принять еще больше раненых бойцов.

В свою очередь, наши военные благодарили бывшего премьер-министра Великобритании за мощную личную поддержку и всего британского народа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обсудил с Сунаком работу “зернового коридора” и отметил необходимость усиления системы ПВО Одесской области

Источник: УНН
Теги: Украина, визит, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.