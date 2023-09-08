В Украину с необъявленным визитом приехал Борис Джонсон

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Украину с необъявленным визитом прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетил областной центр реабилитационной медицины, сообщает УНН.

Детали

Джонсон вместе с Зеленским сегодня приняли участие в 18-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии. Президент поблагодарил Джонсона за его поддержку Украины.

«С первых часов полномасштабной войны Борис Джонсон искренне поддерживает Украину и помогает защищаться от российской агрессии. И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки. Спасибо за твою энергию, друг», - говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

Также Борис Джонсон посетил Киевский областной центр реабилитационной медицины. Он осмотрел больницу, побывал в помещениях, где проводят ремонтные работы, чтобы центр мог принять еще больше раненых бойцов.

В свою очередь, наши военные благодарили бывшего премьер-министра Великобритании за мощную личную поддержку и всего британского народа.

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