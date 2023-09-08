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Украина призывает к новым санкциям против рф из-за "выборов" на оккупированных территориях

Украина призывает к новым санкциям против рф из-за "выборов" на оккупированных территориях

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Выборы на ВОТ являются грубым нарушением международного права и Устава ООН. Также Украина призвала Совет Безопасности ООН применить новые санкции к организаторам этих выборов. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

Цитата

“Позиция Украины заключается в том, что выборы (на оккупированных территориях - ред.) являются незаконными и нарушают международное право, в частности Устав ООН. Мы считаем, что к организаторам должны быть применены новые санкции. Заседание, посвященное обсуждению этой тематики, уже началось. Мы ожидаем, что члены Совета Безопасности ООН осудят проведение выборов, а также обсудят пути, как в будущем не допустить таких выборов. Поэтому, конечно, мы и наши партнеры будем использовать трибуну Совета Безопасности ООН, чтобы поднимать этот вопрос на самом высоком международном уровне. И конечно, и в дальнейших подобных случаях мы будем использовать все площадки и рычаги, которые доступны дипломатам, чтобы держать этот вопрос в фокусе внимания”, - сказал Николенко.

Напомним

Украина инициирует включение факта проведения россией очередных так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях в официальные документы ООН. 

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, Украина, война
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