Залужный поговорил с командующим сил НАТО в Европе: речь шла о контрнаступлении и планах врага

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Речь шла об обстановке на линии соприкосновения и возможных планах противника, информирует УНН.

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“Прежде всего обсудили вопросы, касающиеся фронта. Ознакомил генерала Каволи с обстановкой на линии соприкосновения, подробно с нашими оборонительными и наступательными операциями", - проинформировал Залужный.

Главнокомандующий добавил, что несмотря на яростное сопротивление врага, украинские бойцы продолжают двигаться вперед.

“Обменялись мнениями относительно возможных планов противника, а также обсудили оборонительные потребности украинской армии”, - сообщил Залужный.

Напомним

Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром. Они обсудили текущую обстановку в зоне боевых действий, а также потребности украинских бойцов.