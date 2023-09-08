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Санкционное наступление мира на рф должно возобновиться: Зеленский назвал три приоритета

Санкционное наступление мира на рф должно возобновиться: Зеленский назвал три приоритета

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, призвал партнеров к усилению санкций против россии, заявив, что слишком длительная санкционная пауза только помогает рф обойти ограничения, передает УНН.

Зеленский отметил,  что сейчас наблюдается слишком длительная санкционная пауза со стороны партнеров. россия также слишком активно пытается обойти санкции.

Цитата

“Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя. И защитить! И тем более должен избегать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы. Три приоритета: дальнейшие санкции против энергосектора россии, реальные ограничения поставок террористам чипов и вообще микроэлектроники и дальнейшее блокирование российского финансового сектора. Это санкционное наступление мира должно возобновиться”, - сказал Зеленский.

Напомним

Ранее сообщалось, что выборы на ВОТ являются грубым нарушением международного права и Устава ООН. Также Украина призвала Совет Безопасности ООН применить новые санкции к организаторам этих выборов. 

Источник: УНН
Теги: выборы, санкции, Украина
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