Украина и Канада готовятся к подписанию соглашения о свободной торговле: какие новые возможности открываются для бизнеса

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украина и Канада готовятся к подписанию обновленного соглашения о свободной торговле, которое предусматривает отмену тарифов на большинство товаров, расширение возможностей для торговли услугами и цифровой торговли, а также будет способствовать интеграции Украины в глобальные цепи поставок. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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"Готовимся к подписанию обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой. Сегодня принимаем соответствующий проект распоряжения Президента. Это современное, прогрессивное соглашение, которое важно для увеличения инвестиций, активизации торговли услугами и развития цифровой торговли”, - сказал Шмыгаль.

Новое соглашение будет работать по принципу "открыто все, что не указано в соглашении". Это важно в гибком мире услуг, где постоянно появляются новые возможности.

“Соглашение четко определяет, что Украина разделяет с Канадой подходы к стандартам в сфере труда, окружающей среды, роли малого и среднего бизнеса в торговле и экономике в целом. Это та общая мораль, о которой говорил Президент Украины”, - сообщил Шмыгаль.

Также соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой предусматривает, что товары, произведенные в Украине с использованием компонентов из ЕС, Великобритании и Израиля, также будут иметь доступ к канадскому рынку без таможенных пошлин. Это позволит украинским производителям лучше интегрироваться в глобальные цепочки поставок.

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