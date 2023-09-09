Самолеты Великобритании охраняют украинские корабли от нападения россиян в акватории Черного моря после срыва зерновой сделки - The telegraph

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Королевские самолеты Великобритании в течение последних недель патрулируют над Черным морем, чтобы сдержать россиян от атак по грузовым кораблям, которые перевозят зерно из Украины. Об этом пишет британское издание The telegraph, передает УНН.

Цитата

“Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для наблюдения за деятельностью России в Черном море... В рамках этих операций по наблюдению самолеты Королевских ВВС совершают полеты над этим районом, чтобы сдержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам транспортировки зерна”, — цитирует The telegraph заявление Даунинг-стрит.

Детали

Министерство обороны Великобритании ввели патрулирование своей авиации над Черным морем после того, как Москва начала атаковать зерновую инфраструктуру в июле, когда она отменила соглашение, которое позволяло Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов.

Британцы отмечают, что зерно из Черноморского региона жизненно важно для преодоления голода в странах с низким уровнем дохода.

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Напомним

7 сентября спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что российская авиация осуществляет облеты острова Змеиный и акватории Черного моря. Гуменюк отметила, что это может быть угрозой для гуманитарных коридоров, которые предлагаются для эвакуации судов из украинских портов.

Ранее Правительство Великобритании анонсировало, что их военные и службы безопасности будут следить за Черным морем на постоянной основе. А также британцы пообещали выделить 3 миллиона фунтов стерлингов на финансирование инициативы президента Владимира Зеленского “Зерно из Украины”.

Контекст

Российский диктатор владимир путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к “зерновой сделке”, которую сорвала в июле. Российская сторона также отметила, что вышла из соглашения из-за того, что Украина якобы отказалась восстановить аммиакопровод, который пролегает из центральной россии к Черному морю.

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Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, имело целью смягчить глобальный продовольственный кризис, позволив безопасно экспортировать украинское зерно, заблокированное войной РФ против Украины. Его несколько раз продлевали, но фактически соглашение перестало работать с 17 июля. россия заявляет, что условия для его продления якобы не выполнены.