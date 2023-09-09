Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Саудовской Аравии: обсудили актуальные вопросы взаимодействия

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, обсудили актуальные вопросы взаимодействия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и Королевством Саудовская Аравия в продолжении их диалога, начатого во время двусторонней встречи в Джидде 19 мая текущего года.

Владимир Зеленский выразил благодарность Наследному принцу Мухаммаду бин Салману аль Сауду за последовательную поддержку всех мирных усилий.

Президент отдельно отметил успешное проведение в Саудовской Аравии 5 августа этого года второй встречи советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств стран мира по ключевым принципам устойчивого и справедливого мира в Украине.

Напомним

Встреча лидеров стран в Саудовской Аравии по Украине приблизила к реализации “Формулы мира”, сейчас продолжается работа над подготовкой и проведением Глобального саммита мира.