Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15840

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Саудовской Аравии: обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Саудовской Аравии: обсудили актуальные вопросы взаимодействия

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, обсудили актуальные вопросы взаимодействия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали 

Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и Королевством Саудовская Аравия в продолжении их диалога, начатого во время двусторонней встречи в Джидде 19 мая текущего года.

Владимир Зеленский выразил благодарность Наследному принцу Мухаммаду бин Салману аль Сауду за последовательную поддержку всех мирных усилий.

Президент отдельно отметил успешное проведение в Саудовской Аравии 5 августа этого года второй встречи советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств стран мира по ключевым принципам устойчивого и справедливого мира в Украине.

Напомним

Встреча лидеров стран в Саудовской Аравии по Украине приблизила к реализации “Формулы мира”, сейчас продолжается работа над подготовкой и проведением Глобального саммита мира.

Источник: УНН
Теги: Украина, Саудовская Аравия, сотрудничество, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.