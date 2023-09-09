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Украина будет готова к вступлению в ЕС через 2 года, но в НАТО может быть быстрее - Стефанишина

Украина будет готова к вступлению в ЕС через 2 года, но в НАТО может быть быстрее - Стефанишина

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что к членству в ЕС Украина будет готова через 2 года, а вот стать частью НАТО может и раньше. Об этом чиновница сказала в интервью "Голосу Америки", пишет УНН.

Цитата 

"Мы будем готовы к членству в ЕС в ближайшие 2 года, но конечно ход войны будет определять политические рамки.

Я считаю, что 2 лет нам будет достаточно для полной готовности и в момент, когда завершится война, мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято", - отметила Стефанишина. 

Детали

По ее мнению, Украина даже в условиях войны является большой частью европейской экономики. Украина входит в топ-20 импортеров различной продукции в ЕС и крупнейшим рынком на территории Европы: "И с этой точки зрения готовность Украины к вступлению в ЕС самая высокая среди других стран".

Стефанишина отметила, что решение о членстве Украины в ЕС - принято. "Со всеми своими аграрными территориями, со всем что имеет. Реальности, в которой Украина перестанет быть аграрной страной - не существует", - отметила вице-премьер. 

По ее словам, Европейский союз пересматривает аграрную политику, чтобы адаптироваться к приходу новых мощных игроков на европейском рынке. 

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В Украине так же работают над путем к вступлению в НАТО, но само решение зависит не только от Украины.

Вопрос о НАТО остается политическим решением. "На саммите в Вильнюсе оно было принято. Мы работаем над тем, чтобы усилить совместимость с силами Альянса и усилить стратегическую обороноспособность страны через реформы в секторе безопасности и обороны и через уроки войны, которые мы изучили", - сказала Стефанишина. 

Однако Стефанишина считает, что стать членом НАТО Украина может быстрее чем ЕС. Ведь после победы НАТО захочет иметь у себя страну с одной из сильнейших армий, которая будет гарантом безопасности для Европы.

Напомним

Стратегическая задача Украины – полноправнаяинтеграция в НАТО. Страна будет делать все, чтобы де-юре стать членами альянса, заявил Президент Владимир Зеленский во время представления нового министра обороны Рустема Умерова.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Украина
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