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Кулеба встретится с главой МИД Японии: обсудят поддержку Украины

Кулеба встретится с главой МИД Японии: обсудят поддержку Украины

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в субботу в Киеве. Об этом сообщили в японском МИД, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

В своих переговорах с Кулебой Хаяси подтвердит твердую поддержку Украины со стороны Японии и рассмотрит ее участие в международном сообществе для скорейшего прекращения вторжения россии в Украину.

Хаяси сопровождают руководители японских фирм, в том числе Хироши Микитани, основатель и исполнительный директор Rakuten Group, сообщили в министерстве.

Дополнение

В конце августа Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, глава японского правительства подтвердил поддержку Украины и осудил атаки РФ.

Напомним

Лично премьер-министр Японии Фумио Кисида неожиданно посетил Киев для встречи с Зеленским в марте.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Япония, Дмитрий Кулеба
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