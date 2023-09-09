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Ким Чен Ын готов заключить с путиным соглашение о поставках оружия рф - FT

Ким Чен Ын готов заключить с путиным соглашение о поставках оружия рф - FT

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын готов заключить с российским диктатором владимиром путиным соглашение о поставках оружия рф. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценки экспертов, передает УНН.

Цитата 

"Пока непонятно, что будет предусматривать соглашение между КНДР и россией. Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности – все это поможет москве отразить контрнаступление Украины", - отмечают эксперты. 

Детали 

Издание пишет, что, вероятно, в качестве оплаты москва может предложить зерно, нефть и военные технологии, а также валюту.

По данным экспертов, таким образом россию также можно склонить к предоставлению КНДР "высокочувствительных военных технологий", которые могут усилить угрозы со стороны КНДР Корее и Японии.

"Сотрудничество между россией и Северной Кореей может выйти за пределы соглашений по обычным вооружениям и продовольственной/энергетической помощи, возможно, до передовых технологий для спутников, атомных подводных лодок и баллистических ракет", – пишет издание, цитируя экспертов.

Напомним

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, что российский диктатор владимир путин во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном будет просить у него о снарядах и боекомплекте для артиллерийских систем.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, оружие, КНДР, Ким Чен Ын
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